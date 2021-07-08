Солодка та з чудовими характеристиками: в Україні вирощують нові сорти дині

Дині – одна з улюблених баштанних культур серед українських покупців. Вирощуванням культури особливо славиться Херсонська область.

Члени новософіївської групи, які вже давно займаються вирощуванням динь та кавунів, цього року вперше посадили сорти дині Месура F1, Портенто F1 та Бравура F1.

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Це гібридні скоростиглі сорти, які показують хорошу стійкість до шкідників та характеристики транспортабельності. Окрім того, в них доволі тривалий період зберігання після збору – понад 14 днів. Товарний вигляд при цьому не втрачається.

Окрім того, нові сорти можуть похизуватися дуже хорошими смаковими властивостями. Наразі фермери виділили під нові дині невеликі площі, аби перевірити, чи сподобається продукт відпочивальникам. Якщо попит буде хорошим, то вже наступного року вони посадять більше нових динь.

Список сортів полуниці поповнився новими іменами. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24