"ФруТек" розпочала процедуру реєстрації за дорученням польського Інституту городництва.

Зверніть увагу! Україна – в топі світових лідерів виробників малини

Це означає, що вже в наступному сезоні виробники зможуть отримати садовний матеріал категорії "Еліта" з максимальним потенціалом продуктивності, – пояснили в агрокомпанії.

Сорти малини Полка і Полана користуються особливо великим попитом на ринку замороженої ягоди. Виробники, зокрема, шанують ці сорти за їхню невибагливість.

Малина – затребувана в Україні

Цьогоріч на міжнародному та українському ринку ягід малина користується дуже високими попитом. Чому так відбулося? Які ще ягоди в топі?

Читайте в матеріалі Агро24 "Дорога ціна та високий попит: які ягоди найзатребуваніші та куди їх продають".