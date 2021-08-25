"ФруТек" начала процедуру регистрации по поручению польского Института огородничества.

Обратите внимание! Украина – в топе мировых лидеров производителей малины

Это означает, что уже в следующем сезоне производители смогут получить садовний материал категории "Элита" с максимальным потенциалом продуктивности, – прокомментировали в агрокомпании.

Сорта малины Полка и Полана пользуются большим спросом на рынке замороженной ягоды. Производители уважают эти сорта, в частности, за их неприхотливость.

Малина – востребована в Украине

В этом году на международном и украинском рынке ягод малина пользуется очень высоким спросом. Почему так произошло? Какие еще ягоды в топе

Читайте в материале Агро24 "Дорогая цена и высокий спрос: какеи ягоды востребованные и куда их продают".