"ФруТек" начала процедуру регистрации по поручению польского Института огородничества.
Обратите внимание! Украина – в топе мировых лидеров производителей малины
Это означает, что уже в следующем сезоне производители смогут получить садовний материал категории "Элита" с максимальным потенциалом продуктивности, – прокомментировали в агрокомпании.
Сорта малины Полка и Полана пользуются большим спросом на рынке замороженной ягоды. Производители уважают эти сорта, в частности, за их неприхотливость.
Малина – востребована в Украине
В этом году на международном и украинском рынке ягод малина пользуется очень высоким спросом. Почему так произошло? Какие еще ягоды в топе
Читайте в материале Агро24 "Дорогая цена и высокий спрос: какеи ягоды востребованные и куда их продают".