Механізм впливу спеки на ціни

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що спека може вплинути на ціни у різних масштабах, передає 24 Канал. За його словами, на різних етапах ланцюжка виробництва та збуту продукції створюються обмеження, які впливають як на виробника, так і на кінцевого споживача.

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Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Починаючи з прилавку на ринку продукції можна сказати, що деяка продукція закуповується або в менших обсягах, або поетапно. Це робиться для того щоб товар до кінця свого терміну придатності зберігався у максимально комфортних і прохолодних умовах. Це в першу чергу стосується м'ясної, рибної та молочної продукції. Дані види продукції зараз мають деякі обмеження.

За словами експерта, оператори ринку м'ясної та молочної продукції намагаються закуповувати сировину в міру законтрактованих об'ємів, а після того вони виконують всі інші зобов'язання. На його думку, все ж таки є певні власні ресурсні обмеження для підприємств, бо не всі можуть забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.

Спека більше впливає на виробників

Максим Гопка стверджує, що варто відштовхуватися від того що продукція йде невеликими партіями, і на ціну це поки що не сильно впливає. Це більше впливає на виробника, який зменшує обсяги виробництва, або має додаткові витрати для зберігання продукції.

Роздрібним мережам все ж таки вигідніше в такій ситуації більше, ніж виробнику. Для того, щоб виробити той чи інший продукт треба пройти цикл, який потім вплине на прибуток виробника. Супермаркети і роздрібні мережі можуть краще контролювати закупівлі. Вони можуть закуповувати менше або більше,

– говорить Гопка.

На думку аналітика, швидкопсувні продукти, серед яких м'ясо, молочна продукція, риба і деякі овочі та фрукти, потребують особливого зберігання. У кого є потужності, то там до кінцевої ціни може бути доданий невеликий відсоток.

Важливо Максим Гопка вважає, що суттєвих змін цін через спеку у нас поки не може бути. Якщо ж спека протримається другий місяць поспіль, то тоді вже можна буде фіксувати додаткові витрати при виробництві і зберіганні продукції. І тоді вже це відобразиться на кінцевому споживачеві.

Як висновок аналітик сказав, що виробники нині більше потерпають від спеки, ніж супермаркети та роздрібні мережі, адже ті більш незалежні та можуть зберігати продукцію на мінімальних потужностях. Виробники ж змушені прописувати додаткові витрати на перевезення і зберігання сировини та продукції.