Україна матиме безпековий план
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також розповів деякі деталі Страьегії. Він про це розповів під час засідання уряду.
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Прем'єр назвав три ключові цілі документу:
- Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок.
- Друга - забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення.
- Третя ціль - посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.
Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі,
– зазначив прем'єр.
Як розповів Шмигаль, зараз тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 мільйонів тонн зернових та олійних культур.