Свинина почала поступово дорожчати

Середньоринкові ціни на свинину у живій вазі продовжили зростання. У порівнянні з минулим тижнем показник піднявся на 1,7%.

Минулої п'ятниці торги завершилися позитивним коливанням цін на живець свиней. Більшість виробників свинини розписали товарні партії на 0,5-1,5 гривень/кілограм дорожче, ніж на початку місяця.

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Внаслідок цього нижня межа цінового діапазону піднялася до 43 гривень/кілограм, а верхня – до 45 гривень/кілограм. Хоча зазначена максимальна цінова позначка цього тижня зустрічається на ринку не дуже часто, середній показник склав 44,1 гривень/кілограм, що на 1,7% вище, ніж тижнем раніше.

Промислові свиногосподарства відзначають, що напругу на ринку підвищує додаткова пропозиція забійних свиней з боку "сезонних" виробників – тих, хто відгодовує свиней до реалізації у передсвятковий період, – коментують галузеві аналітики.

Більшість операторів переконані, що ціни збережуть позитивну динаміку і надалі.

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