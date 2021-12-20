Свинина подорожчає: "святкові" ціни наближаються

Нещодавно в Україні неочікувано зафіксували падіння ціни свинини. На жаль, довго така ситуація не триватиме.

Вартість свинини зросте

Ціна свинина незабаром розпочне зміни. Планова ціна живця у святковий період – як мінімум 46 – 47 гривень за кілограм.

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Виробники свинини та заготівельники ведуть напружені перемовини, від результату яких буде залежати ціна м'яса для покупців. Експерти зазначають, що у святковий період великий попит буде "накручувати" ціну товару.

Що стосується ціни сала, то зараз середній показник становить 15- гривень за кілограм. Лише за місяць він виріс на 15 гривень, а на свята продемонструє ще більші стрибки.

Вирівняти ситуацію може імпортна продукція, але ажіотаж може дозволити імпортерам утримувати високі ціни.