Свинина знову подорожчала: чого чекати далі
21 жовтня 2021 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Українські виробники свинини продовжують підвищувати ціни на продукцію. Через подорожчання кормів та інших ресурсів вартість м'яса зростатиме й в подальшому.
Впродовж 2021 року ціна свинини невпинно зростає. За цей час покизник виріс вже на 11%.
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У січні вартість 1 кілограма свинини (свіжої чи охолодженої) в середньому становила 62,8 гривні. За підсумками вересня показник становив вже 69,1 гривні.
Ціна яловичини також зросла, з початку року зафіксовано зростання на 12,8%. У результаті ціна напівкопчених ковбас також виросла на 6,2%.
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