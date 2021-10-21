Свинина знову подорожчала: чого чекати далі

Українські виробники свинини продовжують підвищувати ціни на продукцію. Через подорожчання кормів та інших ресурсів вартість м'яса зростатиме й в подальшому.

Впродовж 2021 року ціна свинини невпинно зростає. За цей час покизник виріс вже на 11%.

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У січні вартість 1 кілограма свинини (свіжої чи охолодженої) в середньому становила 62,8 гривні. За підсумками вересня показник становив вже 69,1 гривні.

Ціна яловичини також зросла, з початку року зафіксовано зростання на 12,8%. У результаті ціна напівкопчених ковбас також виросла на 6,2%.





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