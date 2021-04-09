Світові ціни на продовольство знову зросли: що подорожчало, на скільки і чому

Джерело:ФАО
Березневий Індекс цін Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) свідчить, що вартість продовольства зростає вже десятий місяць поспіль.
Згідно рейтингу ФАО, який дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін на продовольчі товари, у березні-2021 середнє значення Індексу продовольчих цін склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня лютого-2021. Це найвище значення даного Індексу з червня 2014 року. Крім того, показник вказує, що ціни на продовольство зростають уже десятий місяць поспіль.
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Основну частку приросту Індексу забезпечило збільшення цін на олійну продукцію, які в порівнянні з лютим-2021 виросли на 8% і досягли 10-річного максимуму. Особливо різке зростання продемонстрували ціни на соєву олію, що частково обумовлено очікуваннями стійкого попиту з боку виробників біодизельного палива.
Індекс цін на молочну продукцію виріс на 3,9% в порівнянні з його лютневим рівнем. Збільшення цін на вершкове масло пояснюється головним чином скороченням пропозиції в Європі і збільшенням попиту в зв'язку з очікуваним відновленням роботи сфери громадського харчування. Ціни на сухе молоко також виросли в результаті збільшення обсягів імпорту з боку азіатських країн, особливо Китаю, на тлі сезонного зниження виробництва молока в Океанії і дефіциту транспортної тари в Європі і Північній Америці.
Ціну на м'ясо "підняв" Великдень
Середнє значення Індексу цін на м'ясо виявилося на 2,3% вище рівня лютого-2021. Основною причиною зростання котирувань м'яса птиці і свинини послужило збільшення імпорту Китаєм і зростання внутрішніх продажів в Європі напередодні Великодня.
Індекс цін на зернові дещо скоротився – на 1,8%, але він все ще на 26,5% вищий від рівня березня 2020 року. Найзначніше знизилися експортні ціни на пшеницю, що обумовлено наявністю достатніх запасів і сприятливими видами на врожай 2021 року. Ціни на кукурудзу і рис також знизилися, в той час як ціни на сорго зросли.
Індекс цін на цукор за березень скоротився на 4%, що пов'язано з очікуваним значним збільшенням експорту з боку Індії, але він все ще на 30% вище, ніж роком раніше.ТИМ ЧАСОМ…