Світовий урожай під загрозою через кліматичні зміни

Схоже на те, що в найближчі роки аграріям з усього світу доведеться не солодко. Несприятлива погода завдає величезних збитків для урожаю.

Весна в Європі відзначилася сильними дощами, які викликали небезпеку грибкових захворювань у зернових. Через це збір урожаю було призупинено.

Цікаво Ціна літра соняшникової олії може злетіти понад 100 гривень уже восени, – експерт

У Північній Америці ситуація протилежна – велику частину урожаю знищила спека. Китай постраждав від повені, а бразильським аграріям перешкодили морози, які були найсильнішими за останні 20 років. Також країна переживає серйозну посуху та виснаження водойм.

Зараз Індекс цін на продукти харчування ООН почав знижуватися в червні і зупинився на позначці +34% в порівнянні з минулим роком.

Через погоду постраждали і українські фермери: сильно пошкоджено урожай всіх фруктів та ягід, зазнає збитків і урожай овочів.

Українські заробітчани у Польщі постраждали через дешеву лохину. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24