Австралийская компания Naturo запатентовала новый процесс сохранения натурального молока свежим в течение 60 дней. Новые продукты могут появиться на прилавках уже в марте этого года.

Источник: Куркуль

Naturo уже получила грант в размере 1 миллион долларов от федерального правительства Австралии. Компания планирует использовать деньги для завершения работ на пилотном заводе в Квинсленде, где будут произведены первые партии молока. Еще одна часть средств пойдет на строительство крупного завода в Тасмании.

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Этот продукт, без сомнения, будет способствовать росту как внутреннего рынка, так и международных рынков свежего молока. Ведь есть много стран, которые имеют ограниченный доступ к этому свежего продукта, – заявила министр промышленности, науки и технологий Австралии Карен Эндрюс.

Отраслевой регулирующий орган Dairy Food Safety Victoria одобрил технологию как здоровую и безопасную.

Технология Naturo не предусматривает использования добавок или консервантов и сохраняет первоначальную питательную ценность молока. Для сохранения свежести натурального молока происходит в многоступенчатом процессе, не связанном с теплом, как это делается пастеризации, – отметил основатель Naturo Джефф Гастингс.

Молоко Naturo сохраняет высокое содержание витаминов В2 и В12, незаменимых для детей, и полностью сохраняет ферменты (важные для функционирования печени и развития костей), которые уничтожаются при пастеризации.

По словам Гастингса, Naturo хочет предоставить молочным фермерам Австралии доступ к хорошо продуманной технологии и, таким образом, к экспортным рынкам.

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