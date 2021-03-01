Теплична полуниця: якого попиту очікувати

Впродовж останніх років попит на полуницю показує стрімкий ріст. Зауважимо, що виробництво полуниці – одна з ключових сфер точного землеробства.

Аграрії з різних куточків світу намагаються оптимізувати цей процес, адже згідно з прогнозами, споживчий попит повинен стабільно зростати протягом найближчих років.

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Дані продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) свідчать, що загальне виробництво полуниці зросло на вражаючі 39,4% між 2008 і 2018 роками. Тенденція в Європі досить схожа, адже темпи зростання на континенті стабільно рухаються вгору.



Яким буде попит на тепличну полуницю / Ілюстративне фото з Pinterest

Враховуючи ці тенденції, аграрії та науковці по всьому світу починають активніше розвивати технології вирощування полуниці в тепличних умовах.

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