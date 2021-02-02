Тепличники ЄС вирощуватимуть огірок круглий рік

Європейські виробники огірка готові збільшити обсяги своєї продукції та вирощувати овоч без перерви.

Джерело: HortiDaily

Щонайменше 7 нідерландських та бельгійських виробників овочів закритого ґрунту інвестували в 160 тисяч квадратних метрів теплиць для круглорічного вирощування огірка взимку 2020-2021 років.

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Нідерландський виробник Тіс Вербаaшот купив сусідську теплицю площею 40 тисяч квадратних метрів. На момент придбання ця теплиця вже була частково укомплектована як світлокультурна теплиця для томатів із 3,5 лампами SON-T потужністю 1000 Вт на відсік розміром 8х4,5 метра. Вербааршот вирішив удосконалити приміщення і обладнати теплиці вищим рівнем освітленості, щоб мати цілорічне вирощування огірків.

У теплиці Hi Power вирощуються огірки селекції BASF зі щільністю 2,25 рослини/квадратний метр. Незважаючи на те, що до завершення зимового сезону ще довго, перші результати вже вразили виробника.

Як писав Агро 24,