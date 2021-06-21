Томат вагою півкілограма: в Азербайджані виростили дивовижний овоч

Азербайджанці можуть похизуватися величезними помідорами. Виростити овоч вдалося вченим із НДІ овочівництва при Мінсільгоспі Азербайджану.

Як повідомив директор НДІ Ельмар Аллахвердієв, вони вивели 10 нових сортів, яким ще не присвоїли назви, але які вже показали свої властивості на дегустації.

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Це абсолютно нові сорти, томати різного розміру, вага деяких з них становить 250-400 грамів. Три сорти – це томати екзотичних кольорів. За формою і розмірами вони нагадують полуницю, – зазначив він.

Решта сортів – це томати, які вирощуються китицями. Один такий томат важить 90-100 грамів. Зараз цим сортам присвоюються назви, науковці обговорюють варіанти.

Директор також додав, що ці томати вирощуються в теплицях, але в подальшому фермери зможуть висаджувати їх у відкритому грунті.

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