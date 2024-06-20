Україна перевищила квоти на експорт деякої сільгосппродукції

ЄС продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів з охопленої війною України менш ніж через два тижні після застосування нової схеми преференційної торгівлі.

Дивіться також Європейці не зможуть купувати українську землю до закінчення війни

Імпорт яєць з України досяг рівня по квоті, що означає, що Єврокомісія запровадить обмеження протягом наступних двох тижнів, повідомив представник ЄС після того, як виконавча влада оголосила про обмеження імпорту вівса з України до 5 червня 2025 року. Торговельні експерти, знайомі з цією темою, вважають, що імпорт цукру також знаходиться в центрі уваги виконавчої влади ЄС.

Цей крок є наслідком нещодавнього прохання Франції та Польщі тимчасово призупинили всі тарифи і квоти на експорт сільськогосподарської продукції з України, введені після повномасштабного вторгнення Росії в країну в 2022 році. Нова схема торгівлі набула чинності 6 червня. Вона включає автоматичний захисний механізм секторів, які вважаються "чутливими" – яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, зерна та меду.

Цукор також може підпасти під обмеження

Імпорт цукру також перебуває під пильним наглядом виконавчої влади ЄС після того, як ще у травні Київ вичерпав квоту на його експорт. Мита можуть зачепити й цей товар.

Ми не можемо спекулювати щодо темпів майбутнього імпорту,

– заявив представник Єврокомісії.

За його словами, виконавча влада ЄС продовжує контролювати відповідні тригерні рівні.

Аналітик Люк Верне раніше розповідав, що частина українського цукру, що надходить до ЄС, може мати статус внутрішньої переробки – імпортується для реекспорту. Це може вплинути на оцінку Комісії.

Через мита можлива нестача цукру в ЄС

Асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру в секторі харчових продуктів і напоїв (CIUS), стурбована обмеженням обсягу імпорту основного товару для переробки їхньої продукції.

Ми боїмося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити цим попит ринку ЄС,

– говорить речник CIUS.

Нещодавно Україна встановила рекорд експорту цукру в 108 000 тонн у травні, внаслідок того, що цукровий буряк почав розглядатися як хороший варіант диверсифікації для виробників зерна країни. За даними Національної асоціації цукровиків України (Укрцукор), Київ експортує до ЄС 65% цукру.

Останні новини агросектору