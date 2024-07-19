Торгова війна на новому етапі

Пекін обрав данську Crown A/S, нідерландську Vion Boxtel BV та іспанську Litera Meat S.L.U. як об'єкти свого антидемпінгового розслідування. На останньому етапі розслідування китайська влада серед трьох найбільших експортерів свинини в регіоні до Китаю намагається визначити наявність демпінгу й оцінити збитки, завдані їх агросектору.

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Відібрані компанії повинні в установленому порядку надати повні і точні відповіді на анкети, видані Китаєм, заявили в міністерстві.

Litera заявила, що буде "у повному розпорядженні" та співпрацюватиме з залученими установами та організаціями протягом усього розслідування. Голландська група м'ясної промисловості COV також заперечила будь-який демпінг європейської свинини на китайському ринку.

Ми впевнені, що розслідування, проведене Китайською Народною Республікою, доведе це. Ми сподіваємося на продовження взаємовигідної співпраці з Китаєм, щоб ми могли забезпечувати китайського споживача високоякісними, безпечними та стійкими продуктами зі свинини з Європи,

– говорить Лоренс Ходемейкер, голова COV.

Представник Vion сказав, що компанія поділяє ту ж точку зору, що й COV.

Китай також обрав 24 вітчизняних виробників свинини, зокрема 20 із найбільшими обсягами забою, для визначення збитків від можливого демпінгу, йдеться в заяві.

Важливо Пекін розпочав розслідування щодо свинини з ЄС минулого місяця в рамках торговельної війни "око за око" з регіоном після того, як двосторонні відносини досягли нових мінімумів в останні місяці, а Брюссель заявив, що запровадить тарифи на електромобілі, вироблені в Китаї.

Китай почав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС