Турки потужно інвестують в економіку України

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що турецькі компанії продовжують інвестувати в Україну попри війну, складаючи 13,1% від загальної кількості іноземних компаній.

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У 2023 році загальний обсяг торгівлі сягнув приблизно 7,5 млрд доларів. Туреччина традиційно відіграє важливу роль у зовнішній торгівлі України. Після початку вільної торгівлі Україна та Туреччина швидко досягнуть мети у 10 млрд доларів двосторонньої торгівлі, яку оголосили президенти України та Туреччини на зустрічі в Стамбулі в березні цього року,

– повідомив Василь Боднар.

За його словами, ратифікація Угоди про вільну торгівлю стане історичним поворотним моментом у відносинах України з Туреччиною. Посол України в Туреччині назвав турецьких інвесторів "взірцем" для інших іноземних інвесторів, зокрема після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бондар зазначив, що попри війну громадяни Туреччини заснували 354 нові компанії в Україні: "Турецький бізнес становить 13,1% від загальної кількості іноземних компаній. Ми вдячні турецькому діловому світу за довіру до нашої країни".

За словами дипломата, особливу увагу турецькі підприємці приділяють розвитку відновлюваної енергетики в Україні.