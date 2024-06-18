Чому Китай розпочав розслідування

Китай пішов на такий крок через обмеження, введені окремими країнами Європейського Союзу щодо імпорту електрокарів. Розслідування, почате 17 червня, буде зосереджено на свинині, призначеній для споживання людьми: свіжі, холодні та заморожені цілі шматки, а також свинячі кишки, сечові міхури та шлунки.

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У міністерстві торгівлі Китаю повідомили, що розслідування було викликано скаргою, поданою Китайською асоціацією тваринників 6 червня від імені національних виробників свинини.

Після того, як 12 червня Європейська комісія оголосила про те, що з липня вона запровадить антисубсидиційні мита в розмірі до 38,1% на імпортовані китайські автомобілі, світові харчові компанії були у стані підвищеної готовності до мит у відповідь з боку Китаю. Іспанія є найбільшим постачальником свинини до Китаю, а її група виробників свинини Interporc заявила, що буде повністю співпрацювати з розслідуванням китайської влади.

У ЄС і Китаю є достатньо часу, щоб досягти домовленостей,

– йдеться в заяві Interporc.

Reuters повідомляє, що Європейські виробники свинини повинні мати можливість продовжувати безмитний експорт до Китаю, поки триває розслідування, в очікуванні рішення та оголошення тарифів китайською стороною. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що розслідування має бути завершено до 17 червня 2025 року, але за потреби його можна продовжити ще на шість місяців.

Лобістська група Danish Agriculture & Food Council попередила в понеділок, що сектор свинини в країні "зазнає сильного удару" від будь-яких обмежень на продаж до Китаю. Постачальники свинини з Південної Америки, Сполучених Штатів і Росії можуть бути серед тих, хто отримає частку ринку, якщо Пекін обмежить імпорт з Європейського Союзу.

Що передувало розслідуванню Китаю

Китайська державна газета Global Times вперше повідомила наприкінці минулого місяця, що фірми планують звернутися до влади з проханням розпочати антидемпінгове розслідування щодо деяких європейських продуктів зі свинини. Видання посилалось на невідомого "бізнес-інсайдера".

8 червня у виданні з'явилось ще одне повідомлення з проханням перевірити імпорт європейських молочних продуктів. Китайська влада раніше натякала на можливі заходи у відповідь через коментарі державних ЗМІ та інтерв'ю з діячами галузі.

Представник Європейської комісії заявив, що союз не стурбований тим, що Китай розпочне розслідування, і сказав журналістам, що ЄС належним чином втрутиться, щоб забезпечити відповідність розслідування всім відповідним правилам Світової організації торгівлі.

Західне видання повідомляє, що згідно з даними митниці, на ЄС припадає більш, ніж половина свинини на суму приблизно 6 мільярдів доларів, імпортованої Китаєм у 2023 році, близько чверті з яких було лише з Іспанії. Друге та третє місце в рейтингу, Нідерланди та Данія, минулого року експортували до Китаю продуктів зі свинини на 620 та 550 мільйонів доларів відповідно.

ЄС обмежив імпорт китайських електромобілів

У червні міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао відвідав Іспанію для розгляду справи перед посадовими особами перед тим, як Комісія оголосить своє рішення щодо того, чи отримують китайські виробники електромобілів вигоду від спотворюючих державних субсидій.

Це не перший випадок, коли розслідування, оголошене в одній юрисдикції, отримує відповідну відповідь, тому з огляду на розслідування електромобілів ЄС це не дивно. Вільні та відкриті ринки спираються на торгову практику, засновану на правилах,

– зауважив Єнс Ескелунд, президент Торгово-промислової палати Європейського Союзу.

Зростаюча тривога через надлишок промислових потужностей Китаю, який наповнює ЄС дешевою продукцією, включаючи електромобілі, відкриває новий фронт у торговельній війні Заходу з Пекіном, яка почалася з імпортних тарифів Вашингтона у 2018 році.

Торговельна політика ЄС стає все більш захищаючою від глобальних наслідків моделі розвитку Китаю, зосередженої на виробництві та боргу. Уряди зазвичай встановлюють антидемпінгові мита на імпортні товари, якщо підозрюють, що відповідний товар продається за ціною, нижчою від вартості виробництва, щоб захистити вітчизняні фірми.

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