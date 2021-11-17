Трансжири у продуктах: Україна повинна запровадити європейські норми харчової безпеки

В Україні треба якнайшвидше запровадити в дію закон щодо використання трансжирів, які можуть викликати серцеві захворювання, ожиріння, діабет, розлад імунної системи.

На сьогодні в Україні питання вмісту трансжирів у продуктах не врегульоване законодавчо. Але Верховна Рада вже прогосувала за відповідний законопроєкт у першому читанні – його підтримали 304 депутати. Документ встановлює обмеження при використанні трансжирів, норми з маркування і найголовніше – серйозні штрафи за порушення закону, зазначила голова Держпродспоживслужби України Владислава Магалецька у блозі на сайті "Новое время".

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Зволікати з прийняттям цього важливого закону не можна. Україна має дуже швидко реагувати на світові та європейські тренди. Рецепт реформ простий – потрібно вводити європейські норми щодо безпеки та якості продуктів харчування, води, використання хімічних речовин тощо,

– відзначила Магалецька.

Яка ситуація у світі?

Щороку близько пів мільйона людей помирають внаслідок серцево-судинних хвороб, що розвинулися через надмірне споживання трансжирів, запевняє ВООЗ.

У 42-х країнах, серед яких – Австрія, Угорщина, Польща, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія – вже діють законодавчі обмеження щодо використання трансжирів.

Однією з перших обмеження на трансжири ввела Данія. У 2003 році країна прийняла рішення щодо обов’язкових обмежень промислово вироблених трансжирів, й за рік воно набуло чинності. В результаті смертність від серцево-судинних захворювань у Данії суттєво знизилася вже за перші 10 років.

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З початку 2021 року фахівці Держпродспоживслужби України зафіксували 159 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла, припинили обіг 568 кілограмів продукту й вилучили з обігу 15,5 тонн. За результатами лабораторних досліджень, у 48-ми зразках продукції виявлено жири немолочного походження. Також трансжири використовують у виробництві смажених смаколиків, кондитерських виробах, готових закусках тощо.