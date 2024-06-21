Причини різкого зниження ціни на цибулю

Аналітики повідомляють, що на поточному тижні більшість фермерів України приступили до масового збирання ріпчастої цибулі нового врожаю. Як результат, різке збільшення пропозиції цієї продукції на ринку спричинило стрімке зниження цін на ріпчасту цибулю врожаю 2023 року.

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За тиждень ціна овоча знизилася до 14 гривень за кілограм. З початку тижня ціни на цибулю українських господарств зменшилися в середньому на 25%.

За рік ціна старої цибулі впала ще сильніше – на 52%. Фермерам доводиться опускати ціни через невисоку торговельну активність та стрімке зростання пропозиції.

Супермаркети ж продають цибулю врожаю 2023 року за значно вищими цінами, ніж на молоду цибулю: від 32,60 до 36,3 гривні за кілограм. Молода цибуля коштує за кілограм від 16 до 22 гривень за кілограм. Виробники припускають, що ціна цього овоча може і надалі продовжувати знижуватися.

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