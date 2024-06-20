Хліб може невдовзі подорожчати

Керівник Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський зазначив, що хліб скоро може подорожчати. На його думку, це пов'язано з підвищенням вартості на зернову сировину та електроенергію. Представник профільної спілки говорить, що поки неможливо точно спрогнозувати, коли саме ціна на хліб почне рости, "це може бути як завтра, так і за два тижні".

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Експерт стверджує, що ціни на сировину зараз досить високі. На пшеницю другого класу дуже мало пропозицій, а ті, що є в наявності – дуже дорогі. Дорога пшениця змушує борошномелів підвищувати вартість борошна. А наскільки подорожчає хліб – взагалі наразі важко сказати.

Є ринкові відносини, є зобов'язання перед постачальниками. Хліб реалізується не з лотка, а в першу чергу через великі торговельні мережі. У договорах з мережами чітко проговорено період, коли можна змінювати ціни. Так само й у мукомелів є договори з виробниками хліба та торговельними мережами. Все це проговорюється між партнерами. Але, на жаль, слід очікувати подорожчання,

– констатує Родіон Рибчинський.

Голова спілки "Борошномели України" також додав, що сировина в собівартості борошна складає 90%, а електроенергія - до 6%, "тобто вони її фактично й формують".

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