Хліб може невдовзі подорожчати
Керівник Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський зазначив, що хліб скоро може подорожчати. На його думку, це пов'язано з підвищенням вартості на зернову сировину та електроенергію. Представник профільної спілки говорить, що поки неможливо точно спрогнозувати, коли саме ціна на хліб почне рости, "це може бути як завтра, так і за два тижні".
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Експерт стверджує, що ціни на сировину зараз досить високі. На пшеницю другого класу дуже мало пропозицій, а ті, що є в наявності – дуже дорогі. Дорога пшениця змушує борошномелів підвищувати вартість борошна. А наскільки подорожчає хліб – взагалі наразі важко сказати.
Є ринкові відносини, є зобов'язання перед постачальниками. Хліб реалізується не з лотка, а в першу чергу через великі торговельні мережі. У договорах з мережами чітко проговорено період, коли можна змінювати ціни. Так само й у мукомелів є договори з виробниками хліба та торговельними мережами. Все це проговорюється між партнерами. Але, на жаль, слід очікувати подорожчання,
– констатує Родіон Рибчинський.
Голова спілки "Борошномели України" також додав, що сировина в собівартості борошна складає 90%, а електроенергія - до 6%, "тобто вони її фактично й формують".
Тенденції цін на агропродукцію України
- Ціни на соняшникову олію з України знову почали зростати на світових ринках. Ціна на українську соняшникову олію досягла рекордних 900 доларів за тонну.
- Водночас в Україні триває розпал сезону молодої картоплі, що суттєво впливає на її вартість. У середньому по країні ціна знизилася на майже чверть порівняно з першими продажами у травні.
- Також в Україні значно знизилася ціна на торішню цибулю. Минулого тижня вартість ріпчастої цибулі врожаю 2023 року зменшилася в середньому на 25%.