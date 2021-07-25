Не лише псують одяг: цікаві факти про 7 молей, які вражають своєю красою

Зазвичай міль асоціюється з чимось негативним – це той шкідник, який псує наш одяг в шафі, чи "січе" крупу на кухні. Але насправді ці комахи дуже важливі істоти, адже вони запилюють рослини та служать їжею для багатьох тварин.

А ще молі напрочуд гарні та різноманітні – одні мають вражаючі кольори, інші ж більш приглушені. Ось кілька незвичайних метеликів, які заслуговують на увагу.

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Белла міль

Міль белла, або Utetheisa ornatrix, живе у Північній і Південній Америці та веде денний спосіб життя. Гусениці харчуються рослинами роду Crotalaria, що містять велику кількість алкалоідного токсину. Речовина накопичується в комахах та робить їх неприємними для більшості хижаків. Метелики белла живуть приблизно 3 тижні, але за такий короткий час самки можуть спаруватися 4 – 5 разів.



Белла міль / Фото Smithsonian Magazine

Лінива міль

Cryptoses choloepi – один з кількох видів молі, які живуть виключно в хутрі лінивців. Самки відкладають яйця у фекаліях цих тварин, а коли личинки стають дорослими, то переселяються у шерсть. На одному лінивцю може жити більше 100 молей.

На думку вчених, такі стосунки приносять користь і самим тваринам. Молі збільшують кількість азоту в їхньому хутрі, допомагаючи водоростям рости на ній. Лінивці їдять водорості, а також використовують їх для маскування.



Лінива міль / Фото Smithsonian Magazine

Місячна міль

Місячна міль, або Actias luna, зустрічається лише в Північній Америці. Ці метелики активні вночі і сильно притягуються до світла. Дорослі молі живуть лише приблизно тиждень і взагалі не їдять – їхній ротовий апарат не нефункціональний. Тривалість життя становить рівно стільки, скільки потрібно для розмноження.

Місячні молі відрізняються від своїх родичів яскравим зеленим окрасом, довгими хвостами на крилах та гребінчастими антенами. Ці пристосування допомагають метеликам захиститися від кажанів, плутаючи їхню ехолокацію. Гусениці місячної молі теж мають власний спосіб захисту – вони видають клацання і блювоту, щоб стримати хижаків.



Місячна міль / Фото Smithsonian Magazine

Міль-вампір

Calyptra thalictri родом з Європи та Азії. Хоча ці метелики харчуються фруктами, самці також смокчуть кров тварин. Це забезпечує їх натрієм, який під час спарювання передається самкам і дає їхньому потомству додаткову їжу.



Міль-вампір / Фото Smithsonian Magazine

Hemiceratoides hieroglyphica

Уродженка Мадагаскару цікава тим, що полюбляє пити пташині сльози, коли ті сплять. Для цього міль використовує свій зазубрений хоботок, який вставляє у повіки пернатих. Імовірно, метелики це роблять для того, щоб отримати поживні речовини такі, як натрій, якого не вистачає в їхньому звичайному раціоні.



Міль Hemiceratoides hieroglyphica / Фото Smithsonian Magazine

Сфінкс-міль Моргана

Вона використовує свій надзвичайно довгий хоботок для отримання нектару з такої ж довгої шпори орхідеї Angraecum sesquipedale. Чарльз Дарвін отримав пакет цих орхідей з Мадагаскару, коли вивчав запилення комахами. Він передбачив, що на острові повинна бути міль з достатньо довгим хоботком, щоб їх запилити. Натураліст Альфред Рассел Воллес погодився і надалі припустив, що запилювачем буде сфінкс-міль. Обидва прогнози вчені підтвердили через майже 40 років.



Сфінкс-міль Моргана​ / Фото Smithsonian Magazine

Смертельна голова яструба

Ця міль відома тим, що на її тілі є виразний черепоподібний малюнок. Але це не єдина її ознака. Цей вид молі використовує хімічний камуфляж, щоб імітувати запах бджіл і непомітно потрапляти у вулики. Використовуючи свій міцний ротовий апарат, вони проколюють воскові соти і поїдають мед. Комахи також видають унікальний скрипучий шум, який служить захисним механізмом. Мешкають ці метелики в Африці та Європі.



Міль смертельна голова яструба / Фото Smithsonian Magazine