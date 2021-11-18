Ціна добрив б'є по озимині: урожай може суттєво скоротитися

Озимі культури кожного року давали хороший урожай та забезпечували Україну продовольством. Цього ж року ситуація може сильно погіршитися.

Нові проблеми озимих культур

Раніше повідомлялося про те, що озимі культури страждають через хвороби. Тепер в них з'явилися нові проблеми – відсутність підживлення.

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Зараз ціна добрив дуже різко зросла. Багато аграріїв не мають достатньої кількості ресурсів, щоб закупити підживлення, тому сіють озимі культури без добрив. Це може дуже суттєво вплинути на майбутній урожай.

Зростання цін

Через ситуацію з добривами, пандемію COVID-19, посушливу погоду та нестабільність на світовому ринку ціни на зернові можуть швидко стрибнути. Експерти не роблять жодних прогнозів на весну, адже є дуже багато негативних факторів, які можуть позначитись на ситуації.