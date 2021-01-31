Через морози та нестачу запасів ціна на моркву з часом лише зростатиме.

Джерело: AgroTimes

У березні ціна на моркву становитиме 10 гривень/кілограм. За два останніх тижня ціна зросла з 4 до 5 гривень/кілограм. Нестачу пропозиції спровокували морози.

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Були морози до мінус 20 градусів. Морква у непристосованих складах замерзла і пропозиція на ринку зменшилася. Цього року площі під нею значно розширилися, але через спеку врожай був не дуже великим. А морози ще й підчистили запаси. Тож до березня ціна зросте до 10 гривень/кілограм через нестачу пропозиції, – розповів фермер Сергій Гриб.

У мережах супермаркетів морква в середньому коштувала 6.36 гривень/кілограм, що вже на 1.69 гривень/кілограм дорожче, ніж минулого місяця.

Як писав Агро 24, Україна втратила мільйони тонн зерна через погоду.