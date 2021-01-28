У 2020 році через теплу безсніжну зиму Україна втратила 568,2 тисяч гектарів озимих культур і мільйони доларів на експорті продукції.

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Зміна клімату вдарила по аграріях і по наповненню українського держбюджету 2020 року.

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Продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості відповідає за 44% експорту. Через теплу безсніжну зиму в 2020 році ґрунти були не достатньо зволожені, що посилило посуху влітку.

Як наслідок – суттєві втрати врожаю. Загалом із експорту сільськогосподарської продукції недоотримано приблизно 115,5 мільйонів доларів.

Весняно-літня посуха завдала значні втрати аграріям, які посіяли ярі культури. Найбільше постраждала кукурудза. Повністю продукція загинула на 203 тисячах гектарів, а на 718 тисячах отримано дуже низьку врожайність, – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Україна – 2 у світі

Тим не менше, за підсумками 2019/2020 маркетингового року Україна стала другою у світі за обсягом експорту зернових. Читайте про це в матеріалі Агро24 "Україна поступилася лише США в експорті зернових".