Як приватизувати пай під час воєнного стану

Адвокат Мар'ян Сащук говорить, що в умовах воєнного стану приватизація землі за загальним правилом призупинена, але люди можуть на себе оформити паї, якщо мають сертифікат про право власності.

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Якщо людина хоче приватизувати землю, на якій стоїть її будинок, і ця нерухомість оформлена належним чином, тоді вона має право приватизувати ділянку навіть в умовах воєнного стану. І таке ж право вона має на приватизацію землі, яку їй до 2001 року надали у користування,

– розповідає Сащук.

Адвокат наголосив, що не варто затягувати з цим задля уникнення зайвих проблем із сусідами, хоч приватизовувати паї і дозволили до 2028 року. Сусідські земельні паї, приватизовані раніше можуть накластися на ваші, які ще не приватизовані. Це вимагатиме додаткових коштів на документацію та зміну меж ділянки.

Які документи необхідно мати

Сащук зазначив, що процедура приватизації зав'язана на органі місцевого самоврядування тієї території, на якій розташована ділянка. Для приватизації необхідно мати:

сертифікат про право власності на пай;

витяг з протоколу розподілу земельних часток й витяг зі схеми розподілу цих часток.

З цими документами треба звернутися в державний кадастр, щоб земельну ділянку зареєстрували та внесли на кадастрову карту. Потім в орган місцевого самоврядування потрібно подати витяг з державного кадастру, де вказано кадастровий номер землі. Лише після цього реєструється право власності.

Ціни та можливі проблеми

Сама приватизація, за словами адвоката, безкоштовна. Її процес займає 3-4 місяці. А от вартість оформлення документації може різнитися залежно від регіону, але в середньому складає 4 – 5 тисяч гривень.

За словами Сащука, головні проблеми під час приватизації – це корупційні ризики. Можуть затягувати процедуру, не ухвалювати рішення і давати безпідставні відмови.

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