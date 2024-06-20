Самозахоплення земельних ділянок

Керуюча партнерка Юридичної фірми "Результат" та керівниця практики земельного права та нерухомості Любов Полішкевич у розмові з 24 Каналом пояснила, що українці котрі самовільно зайняли ділянку не лише будуть вимушені повернути її власникам, але й нестимуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

Читайте також Європейці не зможуть купувати українську землю до закінчення війни

Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки,

– додає Полішкевич.

Яким буде розмір штрафу

Самовільне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб передбачений штраф від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, відповідно Кримінальному кодексу України, карається штрафом від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 2 років,

– пояснює юристка.

Що таке самозахоплення земельної ділянки Згідно з Цивільним Кодексом України землекористувач має право володіти та користуватися земельною ділянкою в повному обсязі відповідно до умов договору. Будь-які дії, які підтверджують фактичне користування земельною ділянкою без будь-якої правової підстави, є самовільним зайняттям земельної ділянки.

Хто може не платити земельний податок