Після відкриття ринку землі ціна за 1 гектар становитиме близько 2,5 тисяч доларів. Таку думку під час Міжнародної зернової конференції Grain Ukraine висловив голова "Бізнес-Варти", колишній депутат аграрного комітету Верховної Ради Іван Мірошніченко.

Експерт вважає, що ціну на землю формуватимуть три складові:

коефіцієнт капіталізації

специфіка земельної ділянки

відношенням до землі, як до будь-якого бізнесу

2 кроки перед відкриттям ринку землі

Експерти радять власникам землі зробити два важливих кроки напередодні відкриття ринку – подбати про кадастровий номер і речові права на ділянку.

Детальніше читайте в новині Агро24 "Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні".