После открытия рынка земли цена за 1 гектар составит около 2500 долларов. Такое мнение во время Международной зерновой конференции Grain Ukraine высказал председатель "Бізнес-Варти", бывший депутат аграрного комитета Верховной Рады Иван Мирошниченко.
Эксперт считает, что цену на землю будут формировать три составляющие:
- коэффициент капитализации
- специфика земельного участка
- отношением к земле, как к любому бизнеса
2 шага перед открытием рынка земли
Эксперты советуют владельцам земли сделать два важных шага накануне открытия рынка – позаботиться о кадастровом номере и о вещных правах на участок.
Подробнее читайте в новости Агро24 "Открытие рынка земли: что нужно сделать владельцам участков накануне".