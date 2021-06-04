После открытия рынка земли цена за 1 гектар составит около 2500 долларов. Такое мнение во время Международной зерновой конференции Grain Ukraine высказал председатель "Бізнес-Варти", бывший депутат аграрного комитета Верховной Рады Иван Мирошниченко.

Эксперт считает, что цену на землю будут формировать три составляющие:

коэффициент капитализации

специфика земельного участка

отношением к земле, как к любому бизнеса

2 шага перед открытием рынка земли

Эксперты советуют владельцам земли сделать два важных шага накануне открытия рынка – позаботиться о кадастровом номере и о вещных правах на участок.

Подробнее читайте в новости Агро24 "Открытие рынка земли: что нужно сделать владельцам участков накануне".