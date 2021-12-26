Ціна землі: якого показника варто чекати у 2022 році

Після відкриття ринку землі вартість паїв в Україні постійно зростає. Ця тенденція буде зберігатися й надалі.

Ціна землі буде рости

У 2022 році ціна паїв в Україні буде рости. Експерти прогнозують, що показники зростуть на 300 – 500 доларів за гектар.

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Ціна вільної землі буде стартувати від 2,5 – 3,5 тисячі доларів за гектар. Зараз показник в середньому становить 1,5 – 1,7 тисячі доларів за гектар.

Оренда землі наразі залишається на стабільному рівні. На думку фахівців, власники землі не проти отримувати постійну ренту та чекати ще більшої ціни за пай. Продавати землю будуть лише у разі крайньої потреби.