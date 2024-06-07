Як змінилися ціни на какао

Ф'ючерси в Нью-Йорку піднялися на 4,2% до 9 798 доларів за тонну в четвер. Ціни відновилися більше ніж на 40% від мінімумів минулого місяця, оскільки світ залишається на шляху до значного дефіциту.

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Ми спостерігаємо висхідну корекцію після агресивного падіння з середини квітня до середини травня, оскільки системні проблеми з урожаєм у Західній Африці залишаються серйозною загрозою для майбутнього постачання,

– сказав аналітик Rabobank Пол Джоулс.

Погані врожаї у Західній Африці, найбільшому регіоні вирощування какао, підняли ф'ючерси до рекордних 11 700 доларів за тонну в Нью-Йорку у квітні.

Зауважте! З того часу ціни знизилися, але аналітики очікують, що вони залишатимуться високими через глобальний дефіцит бобів.

Низький експорт залишається стабільним для ринку

Низький експорт з Кот-д'Івуару залишається стабільно позитивним для ринку, кажуть експерти.

До слова! Міжнародна організація з какао також підвищила свій прогноз дефіциту минулого тижня, посилаючись на високі темпи переробки какао.

Однак реакція цін була "приглушеною" порівняно з нещодавніми коливаннями на ринку какао, оскільки трейдери чекають додаткових сигналів щодо попиту, які мають з'явитися у звітах про переробку какао, запланованих на наступний місяць.