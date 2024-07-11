Ціни на молоко продовжать ріст

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі говорить, що надалі, якщо виробництво молока продовжить скорочуватися, то можливий черговий перегляд цін у бік збільшення.

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Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 1 липня склала 13,84 гривні за кілограм без ПДВ, що на 15 копійок більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,20 до 14,30 гривень за кілограм без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 20 копійок, а нижня межа не змінилася за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 13,84 гривні за кілограм без ПДВ (+15 копійок). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,20 до 14,30 гривень за кілограм без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу першої половини червня, нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 20 копійок

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,04 гривень за кілограм без ПДВ, що на 9 копійок більше ніж місяць тому. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 гривні за кілограм і не змінилася за останній місяць. Максимальна ціна склала 13,35 гривні за кілограм і виросла на 15 копійок.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 13,57 гривні за кілограм без ПДВ, що на 13 копійок більше ніж місяць тому.

Причини росту цін

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що з кінця червня попит на молокосировину в України почав переважати наявну пропозицію. Молокопереробні підприємства почали стикатися з певною нестачею молока-сировини. Це призвело до точкового підвищення цін на молокосировину на початку липня. Підвищення цін на паливо ще не встигло вплинути на зміни ціни молока на заводі.

Також, за словами експерта, дефіцит молока-сировини вплинув на зростання середньої ціни на 55 копійок на спотовому ринку порівняно до червня. В перспективі, закупівельні ціни можуть продовжити йти вгору якщо пропозиція молока-сировини на внутрішньому ринку буде скорочуватися.

Важливо В липні в Україні прогнозується спека, яка зазвичай впливає на скорочення продуктивності у корів в присадибному секторі. Активізація російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України є викликом для МТФ, які залежні від електроенергії і використовують автоматизоване доїльне обладнання. За оцінками аналітиків, в Україні очікується скорочення виробництва молока-сировини на 2% в 2024 році.

Ринок молочних продуктів залишається стабільним

Попри підвищення цін на молокосировину, в Україні все ще рентабельне виробництво сиру, сирного продукту, молочної сироватки та вершкового масла. На покращення рентабельності виробництва біржових товарів впливає девальвація гривні та укріплення цін на молочні продукти протягом попередніх тижнів.

Попри послаблення світового попиту на молочні продукти в сезон відпусток, про що свідчить зниження цінового індексу за результатами недавніх 359-х торгів GDT, ціни на вершкове масло та зневоднений молочний жир залишаються високими. Світові ціни на молоко підштовхує скорочення виробництва молокосировини в регіонах ключових експортерів біржових товарів.