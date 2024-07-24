Що впливає на ціни

Науковиця "Інституту аграрної економіки" Інна Сало розповіла 24 Каналу, що на динаміку цін на овочеві найбільш істотно впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

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Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Станом на 16 липня 2024 року ціни на овочі – з розширенням обсягів їх реалізації, за даними Мінфіну України, здешевшали проти цін на кінець червня.

У ціні впали майже всі позиції овочів, представлені на ринках України. Виключення складають лише окремі випадки.

Динаміка цін на овочі

Також вчена озучила середні ціни на овочі на українських ринках:

огірки коштують 30,99 гривні за кілограм (-44%),

молода картопля – 20,19 гривні за кілограм (-28%),

молода морква – 17,29 гривні за кілограм (-60%),

молодий буряк – 18,53 гривні за кілограм (-37%),

молода ріпчаста цибуля – 10,97 гривні за кілограм (-36%).

За словами Інни Сало, додали в ціні:

молода капуста – 18,16 гривні за кілограм (+66%),

молодий часник – 185,03 гривні за кілограм (+1%),

помідори рожеві – 82,40 гривні за кілограм (+3%).

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, з розширенням пропозиції овочів, до кінця літа 2024 року очікується незначне їх здешевлення. Це, звісно, залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики,

– зазначає науковиця.

Так, за словами Інни Сало, ціни на окремі види овочів борщового набору можуть дещо знизитися, зокрема: капуста білокачанна, буряк, морква – до 15,0 гривень за кілограм, ріпчаста цибуля – до 10,0 гривень за кілограм. У пік збору врожаю: наприкінці серпня – на початку вересня ціна на картоплю з розширенням обсягів продаж знизиться до 12 – 15 гривень за кілограм.

