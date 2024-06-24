Які товари виросли у ціні найбільше

Ціни в межах України зросли на 17,0%, за межі України – на 4,1%. Крім того, статистичне відомство повідомляє, що у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 11,0%, у тому числі в межах України – на 8,1%, за межі України – на 18,6%.

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Найбільше зросли ціни у виробництві м'яса – на 17,9%, у тому числі всередині України – на 18,2% та виробництві молочних продуктів – на 12,9%, у т.ч. в всередині України – на 12,2%.

Динаміка цін на промислові продукти / Скріншот з даних Держстату

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