Вишня перед консервуванням упала в ціні

Рання поява ягоди на ринку та зниження ціни обумовлено сприятливими погодними умовами. Ягоди завдяки цьому досить швидко дозріли, передає 24 Канал.

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Ціни на вишню сьогодні на ринку "Шувар" 50 – 60 гривень, що на 20% нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Так склалося завдяки гарній врожайності та великій пропозиції ягід на ринку. Попит на вишню залишається високим,

– каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова.

Основні постачальники вишні в Україні включають Чернівецьку, Вінницьку, Хмельницьку та Закарпатську області. Зокрема, вишня з Чернівецької області продається за ціною від 55 до 60 гривень за кілограм.​

Очікується, що пік сезону для консервування вишні припаде на кінець червня – початок липня, коли дозріють пізніші сорти. В цей період ціни можуть трохи знизитися, але значних змін у вартості не передбачається.

Якість цьогорічної вишні різна, залежно від призначення. Першокласна ягода є найдорожчою, більш дрібні калібри, призначені для переробки, дешевші.

Що ще подешевшає найближчим часом