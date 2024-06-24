Вишня перед консервуванням упала в ціні
Рання поява ягоди на ринку та зниження ціни обумовлено сприятливими погодними умовами. Ягоди завдяки цьому досить швидко дозріли, передає 24 Канал.
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Ціни на вишню сьогодні на ринку "Шувар" 50 – 60 гривень, що на 20% нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Так склалося завдяки гарній врожайності та великій пропозиції ягід на ринку. Попит на вишню залишається високим,
– каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова.
Основні постачальники вишні в Україні включають Чернівецьку, Вінницьку, Хмельницьку та Закарпатську області. Зокрема, вишня з Чернівецької області продається за ціною від 55 до 60 гривень за кілограм.
Очікується, що пік сезону для консервування вишні припаде на кінець червня – початок липня, коли дозріють пізніші сорти. В цей період ціни можуть трохи знизитися, але значних змін у вартості не передбачається.
Якість цьогорічної вишні різна, залежно від призначення. Першокласна ягода є найдорожчою, більш дрібні калібри, призначені для переробки, дешевші.
Що ще подешевшає найближчим часом
Через сезонність багато фруктів та овочів значно подешевшали за останній тиждень, особливо помітна різниця цін на малину та черешню.
Ціни на цибулю в Україні упали на 25%. Це відбулося через те, що фермери почали масово збирати врожай цибулі 2024 року.
Вартість лохини на українському ринку може впасти вже у найближчі 2 – 3 тижні, зараз вона коштує близько 300 гривень за кілограм. Ранні приморозки у цьому році пошкодили господарства у східних регіонах, але на заході урожайність вдалося вберегти.