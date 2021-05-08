Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта. Это на 1,7% выше по сравнению с мартовским показателем-2021 и на 30,8% выше по сравнению с уровнем соответствующего периода-2020. Значение данного индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее употребляемые продовольственные товары, достигло самого высокого уровня с 2013 года. Однако в номинальном выражении оно все еще на 12% ниже своего исторического максимума, достигнутого в феврале 2011 года.

Обратите внимание! Россия запретила экспортировать гречку в Украину: чего ожидать покупателям

Сахар

Вследствие задержек с уборкой урожая в Бразилии и за информации об убытках от заморозков во Франции значение Индекса цен на сахар за месяц увеличилось на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем, оказавшись почти на 60% выше, чем в апреле 2020 года.

Растительное масло

Индекс цен на растительные масла в апреле поднялся на 1,8% в связи с ростом международных котировок пальмового масла на фоне опасений относительно более медленного, чем ожидалось, роста производства в основных странах-экспортерах. Кроме того, был зафиксирован рост цен на соевое и рапсовое масла, в то время как цены на подсолнечное масло несколько снизились.

Мясо

Среднее значение Индекса цен на мясо увеличилась на 1,7% по сравнению с мартовским уровнем: рост котировок говядины, баранины и свинины обусловлен устойчивым спросом в Восточной Азии. При этом цены на мясо птицы оставались на стабильном уровне, что отражает в целом сбалансированную обстановку на мировых рынках.

Зерновые

Индекс цен на зерновые в апреле вырос на 1,2%, нивелировав его кратковременное падение в марте, и на 26% превысил уровень апреля-2020. Менее масштабные, чем ожидалось, планы на посевную в США и опасения, вызванные состоянием посевов в Аргентине, Бразилии и США, привели к тому, что в апреле цены на кукурузу выросли на 5,7%. Международные цены на пшеницу в целом оставались стабильными, в то время как котировки риса, ячменя и сорго несколько снизились.

Молочная продукция

Значение Индекса цен на молочную продукцию выросло на 1,2% по сравнению с мартом, при этом котировки масла, сыра и сухого обезжиренного молока повысились из-за высокого импортного спроса со стороны Азии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Эксперты уверяют: хлеб в Украине скоро подорожает. И это при том, что на протяжении последнего года цена на хлеб уже выросла на 12,5%.