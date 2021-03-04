Українські продукти харчування продовжують поступово додавати у ціні.

У порівнянні із січнем у лютому м'ясні продукти подорожчали на 0,50%. Найбільше подорожчало сало – на 7,62% у середньому.

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Водночас м’ясо свинини, курятини та яловичини зросла лише на 1,05%, а середня вартість на ковбаси у лютому навіть впала на 0,02%.

Що стосується молочних продуктів, то тут середній показник підвищився на 1,66%. Твердий сир додав у ціні 1,04%, вершкове масло – 1,02%. Лідером здорожчання цієї категорії продуктів стало молоко – 4,57%.

Також значний ріст показала бакалія (3,86%). Найбільше подорожчала соняшникова олія – 16%. Цукор додав у ціні 6,14%, а борошно подорожчало на 4,5%.

Україні вдалося встановити черговий експортний рекорд. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Експорт українського насіння сягнув рекордного показника".