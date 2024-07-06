Як змінилися ціни на основні продукти

Аналітик "УКАБ" Максим Гопка розповів 24 Каналу, що сезонні овочі подешевшали, а ціни на м'ясо залишились майже незмінними. Також він пояснив, які основні фактори впливають на динаміку цін українського ринку.

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Ціни на овочі здебільшого впали

Сезонні овочі, як-от: молода картопля, молода капуста, редиска, тепличні огірки досить суттєво здешевшали. Зелена цибуля ж навпаки виросла в ціні за тиждень.

Важливо За словами експерта, пропозиція збільшується, ціни знижуються, але поступово. Дощі та загальний стан в країні збільшують витрати, що впливає на собівартість виробництва, порівнюючи з минулим роком.

Ціни на яйця залежать від електроенергії

Експерт УКАБ зазначив, що яйця в середньому зросли на 3 – 5 гривень. Ціна за десяток становить близько 40 гривень. Відчутне збільшення вартості, за його словами буде в першій половині осені.

Максим Гопка Експерт "Українського клубу аграрного бізнесу" Для виробництва яєць необхідна цілодобова наявність електроенергії, не тільки для підсвітки птиці, а й для виконання технічно-механічної роботи подачі води, збору яєць тощо. Тому по можливості використовуються додаткові джерела енергії, що разом із підвищенням тарифів впливає на кінцеві ціни.

Ситуація з ціною фруктів

Скільки коштують ранні кавуни та дині

Середня вартість кавунів, за словами Гопки, 30 – 37 гривень на гурті, проти 31 – 34 гривень у 2023 році. Пропозиція тільки почала надходити, і це типова висока ціна на початку сезону.

Зверніть увагу! Експерт прогнозує, що збільшення пропозиції буде з середини липня. Це дещо знизить ціну.

Як змінились ціни на полуницю та черешню

Аналітик зазначив, що сезон полуниці вже майже завершився, тому її пропозиція скорочується, а ціни зростають. Водночас наразі спостерігається пік сезону черешні, тож вона доступна у широкому асортименті. Цього року погода суттєво відрізняється від тогорічної, що впливає на вегетацію плодів.

Зокрема, червневі перепади температур та дощі гальмували їх розвиток. Також сильні дощі погіршили якість черешні, що зменшує як її вартість, так і пропозицію. Така черешня буде погано зберігатися, і це розуміє виробник, якому треба якомога швидше її продати,

– додав Максим Гопка.

Також він наголосив, що задовольнити внутрішній попит допомагає імпортна пропозиція.

Чи змінились ціни на мʼясо

Які зараз ціни на яловичину

Аналітик повідомляє, що на внутрішньому ринку України ціни залишаються помірними, проте спостерігається тенденція до зниження. Перебої з електропостачанням та мобілізація впливають на виробничі процеси, що додатково ускладнює ситуацію.

Станом на кінець червня гуртом яловичина на кістці пів туші корів реалізовувалася в середньому в Україні за ціною 118 – 150 гривень за кілограм,

– додає він.

Водночас пів туші биків продавали за ціною 161 – 178 гривень за кілограм.

Середня ціна в супермаркетах на гуляш яловичини становить 280 гривень за кілограм, що на 4% менше, ніж в попередньому місяці.

Яловичі ребра за останній місяць стабільні в ціні та становлять в середньому 168 гривень за кілограм, порівнюючи з минулим роком ціна зросла на 5%.

Цікаво! Щодо м'яса птиці, то наприкінці червня охолоджені тушки продавалися за ціною 65 гривень за кілограм, а заморожені – 59 гривень за кілограм. Охолоджене філе коштувало в середньому 120 гривень за кілограм, а філе морожене – 88 гривень за кілограм.

Свинина подешевшала за місяць

Ціни на гуртовому ринку свинини, за словами Максима Гопки, сильно просіли. Слабка реалізація продукції та схожі фактори, що й з м'ясом великої рогатої худоби, знижують ціни. Ціни в супермаркетах на свинину за останній місяць також помірні.