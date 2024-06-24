Вакансії у сільгоспсфері
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільше підприємств закрилось у аграрній галузі – 1261. Це вплнуло і на кількість пропозицій та рівень заробітних плат у сфері сільського господарства.
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Станом на травень 2024 року на OLX у сфері сільського господарства були розміщені 1 017 пропозицій. Найбільше оголошень про роботу:
- у Київській (217),
- Дніпропетровській (132) та
- Полтавській областях (74).
Кількість вакансій у сільському господарстві на платформі зменшилась за рік на 20% (станом на травень 2023 року число пропозицій на платформі становило 1 286 вакансій). Також значно зменшилась, майже на 40%, кількість відгуків на оголошення про роботу у категорії "Сільське і лісове господарство/агробізнес": 29,9 тисяч у травні 2023 проти 18,4 тисяч цьогоріч.
Як змінилась зарплата в аграрній галузі
У травні 2024 середня зарплата серед вакансій для працівників агрогалузі складає 22 163 гривні. За рік зарплата виросла всього на 11%.
Найбільше готові платити:
- у Сумській (27 095 грн),
- Хмельницькій (26 788 грн),
- Чернігівській (26 020 грн) областях.
Найменшу середню зарплату пропонують:
- у Миколаївській (16 449 грн),
- Вінницькій (17 365 грн),
- Чернівецькій (17 875 грн) областях.
Кому в агрогалузі платять найбільше
- Працівники лісових господарств – середня заробітна плата 33 тисячі гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 11, відгуків на оголошення – 247;
- комбайнери – середня заробітна плата 31 тисяча гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 29, відгуків на оголошення – 366;
- трактористи – середня заробітна плата 27 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 225, відгуків на оголошення – 3,3 тисяч;
- збирачі ягід/грибів/врожаю – середня заробітна плата 25,2 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 109, відгуків на оголошення – 5,4 тисячі;
- агроном – середня заробітна плата 24,7 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 20, відгуків на оголошення – 114 тисяч.
В OLX також зазначили, що скорочення аграрних підприємств прямо вплинуло на кількість вакансій у галузі. Їх кількість скоротилась за рік на 20%. Слабкий ріст заробітних плат (у середньому всього на 11%) також є наслідком проблем в агросфері.
Держпрограми для розвитку фермерських господарств
- Фермери мають можливість скористатися державними програмами для розвитку господарств, які підготував Кабмін.
- Українські фермери продовжують активно працювати та розвивати агросектор навіть під час війни, наголошує виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький.
- До державних програм входять допомога для малих аграріїв, гранти на розвиток садів і теплиць, гарантії на кредити та компенсації за різними видами робіт у сільському господарстві.
- Фермери можуть подавати заявки на допомогу через Державний аграрний реєстр.