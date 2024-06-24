Вакансії у сільгоспсфері

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільше підприємств закрилось у аграрній галузі – 1261. Це вплнуло і на кількість пропозицій та рівень заробітних плат у сфері сільського господарства.

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Станом на травень 2024 року на OLX у сфері сільського господарства були розміщені 1 017 пропозицій. Найбільше оголошень про роботу:

у Київській (217),

Дніпропетровській (132) та

Полтавській областях (74).

Кількість вакансій у сільському господарстві на платформі зменшилась за рік на 20% (станом на травень 2023 року число пропозицій на платформі становило 1 286 вакансій). Також значно зменшилась, майже на 40%, кількість відгуків на оголошення про роботу у категорії "Сільське і лісове господарство/агробізнес": 29,9 тисяч у травні 2023 проти 18,4 тисяч цьогоріч.

Як змінилась зарплата в аграрній галузі

У травні 2024 середня зарплата серед вакансій для працівників агрогалузі складає 22 163 гривні. За рік зарплата виросла всього на 11%.

Найбільше готові платити:

у Сумській (27 095 грн),

Хмельницькій (26 788 грн),

Чернігівській (26 020 грн) областях.

Найменшу середню зарплату пропонують:

у Миколаївській (16 449 грн),

Вінницькій (17 365 грн),

Чернівецькій (17 875 грн) областях.

Кому в агрогалузі платять найбільше

Працівники лісових господарств – середня заробітна плата 33 тисячі гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 11, відгуків на оголошення – 247;

– середня заробітна плата 33 тисячі гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 11, відгуків на оголошення – 247; комбайнери – середня заробітна плата 31 тисяча гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 29, відгуків на оголошення – 366;

– середня заробітна плата 31 тисяча гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 29, відгуків на оголошення – 366; трактористи – середня заробітна плата 27 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 225, відгуків на оголошення – 3,3 тисяч;

– середня заробітна плата 27 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 225, відгуків на оголошення – 3,3 тисяч; збирачі ягід/грибів/врожаю – середня заробітна плата 25,2 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 109, відгуків на оголошення – 5,4 тисячі;

– середня заробітна плата 25,2 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 109, відгуків на оголошення – 5,4 тисячі; агроном – середня заробітна плата 24,7 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 20, відгуків на оголошення – 114 тисяч.

В OLX також зазначили, що скорочення аграрних підприємств прямо вплинуло на кількість вакансій у галузі. Їх кількість скоротилась за рік на 20%. Слабкий ріст заробітних плат (у середньому всього на 11%) також є наслідком проблем в агросфері.

Держпрограми для розвитку фермерських господарств