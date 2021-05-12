Ціни на пшеницю різко обвалились

На світових біржах ціна пшениці почала падіння. Причини – прискорення сівби та прогнози опадів в основних країнах-виробниках.

За тиждень площа сівби ярої пшениці зросла з 49% до 70%. Для порівняння, минулого року показник становив 40%, а впродовж останніх 5 років в середньому був на межі 51%.

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Сходи ярої пшениці отримані на 29% площ у порівнянні з 15% торік та 20% в середньому за 5 років.

США збільшили тижневий експорт, що трішки підтримало ціни, а от липневі ф’ючерси вже впали на 5%. Паризька пшениця також дешевшала попри активний експорт.

Зазначається, що сьогодні в Україні та Росії після тривалих вихідних почнуть працювати підприємства, і дані по посівах ярої пшениці в РФ впливатимуть на ціни чорноморської пшениці.

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