Ціни на український ячмінь побили історичний рекорд

Минулого тижня ціна ячменю в глибоководних портах України досягла максимальних позначок за всю історію незалежної України.

Попит Китаю на ячмінь в поточному сезоні зашкалює і відіграє ключову роль на ринку.

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За липень-січень 2020/21 маркетингового року Китай вже імпортував в 3 рази більше українського ячменю, ніж за весь попередній сезон.

Через це ціни попиту трейдерів на ячмінь до кінця минулого тижня досягли нових рекордних позначок – 8100-8400 гривень/тонна, а доларові ціни попиту нерідко озвучувалися в межах 243-249 доларів/тонна.

В даний час в секторі (як і на суміжних ринках) намітився знижувальний тренд. При цьому стримування продажів ячменю аграріями і поступове скорочення його запасів всередині країни перешкоджає активному зниженню цін. Поряд з цим, ситуацію може змінити очікуване зменшення активності Китаю на тлі прийдешніх святкових вихідних, – підсумувала керівник відділу локальних ринків ІА "АПК-Інформ" Анна Танська.

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