Цінові баталії: де в Європі найдешевші та найдорожчі продукти та чого чекати українцям

Євростат підрахував вартість продуктів в європейських країнах. Результати дослідження сюрпризів не принесли.

Як показало дослідження Євростату, найменші ціни на продукти на даний момент у Румунії (66% від середнього рівня у ЄС), Польщі (68%), Угорщині (80%), Болгарії (81%) та Литві (84%).

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Найменш привабливі ціни для покупців у Данії (129%), Люксембурзі (126%), Австрії (125%), Швеції (121%) та Фінляндії (119%).

Найдорожчий алкоголь та тютюн можна придбати в Ірландії, де ціни складають 187% від середньоєвропейських, а також у Фінляндії (158%) і Швеції (136%).

Найдешевшим алкоголем та тютюном можуть похизуватися Болгарія (61%), Угорщина (69%), Польща (70%) і Румунія (75%).

Що стосується України, то експерти радять приготуватися до різкого підвищення цін на продукти вже восени. Очікується стрибок вартості базових продуктів: м'яса, молока та яєць.

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