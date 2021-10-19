Цукор подорожчав за рік майже вдвічі: які причини і прогнози

Середня споживча ціна цукру в Україні у вересні сягнула 28,69 гривень. Хоча ще рік тому цей показник тримався на рівні 15 гривень.

Аграрний експерт Андрій Прокопенко вважає, що головна причина здорожчання цукру – зменшення обсягів цукроваріння в Україні.

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Ще недавно Україна мала 192 цукрові заводи, які виробляли близько 6 мільйонів тонн продукції, – відзначає Прокопенко. – Такий рівень розвитку галузі забезпечував для країни одне з чільних місць серед країн-експортерів цукру, і для національної економіки галузь мала стратегічне значення. Але на сьогодні в Україні працює лише 28 цукрових заводів. Обсяги цукроваріння скорочуються, країна втрачає позиції у світових рейтингах виробників. І це не дивно, враховуючи відсутність державної промислової політики.

Що далі?

Експерт вважає, що "подальші перспективи взагалі катастрофічні".

"Для цьогорічного сезону цукроваріння українським заводам потрібно закупити не менше 300 мільйонів кубів природного газу, – пише Прокопенко. – Асоціація "Укрцукор" зазначає – через ріст цін на блакитне паливо частина підприємств не зможе організувати виробництво, а сільгоспвиробники, які вклали в це кошти, зазнають значних збитків".

За даними асоціації, цукровики перебувають на межі нерентабельності. Фермери витрачають понад 42 тисяч гривень на гектар посіву цукрових буряків. При середній врожайності 48 тонн з гектару та ціні 1,2 тисяч гривень за тонну буряків, вирощування овочів не є рентабельним.

Як вирішити проблему?

Для збереження національної цукрової промисловості підприємці пропонують передбачити в держбюджеті дотацію для виробників цукрових буряків у розмірі 150 гривень за тонну, – зазначає експерт. – Сума цієї дотації розраховуватиметься пропорційно обсягу проданої сировини. Тобто, виробник цукрових буряків, здійснивши операцію з продажу сировини, подає Мінагрополітики заяву з даними про обсяг заготовленої продукції в тонах. На підставі цього міністерство розраховуватиме суму бюджетної дотації, яка підлягає виплаті виробнику сировини та перераховуватиметься на його рахунок органами казначейства.

На думку Прокопенка, "якщо уряд не повернеться обличчям до вітчизняної цукрової галузі це призведе до її остаточного занепаду".

Виробники цукру звернулися до прем'єра

Українські виробники цукру вже написали лист-звернення про необхідність державної підтримки до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Подробиці читайте у новині Агро24 "Цукровики просять в уряду дотації: про яку суму йдеться".