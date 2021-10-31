Україна вдвічі зменшила експорт меду: виробники вичікують

На початку нинішнього медового сезону Україна суттєво зменшила експорт цієї продукції – вдвічі в натуральному вираженні та на 18% – у грошовому еквіваленті.

Такі дані оприлюднила національний консультант продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка під час Національного медового форуму "Золота Пасіка 5.0", що відбувся в рамках виставки "Продуктивне бджільництво".

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Причина зменшення експорту – зниження виробництва меду, яке триває вже другий рік поспіль через несприятливі погодні умови в Україні, – пояснює експерка. – Також, на фоні зростання попиту з боку країн-імпортерів, виробники чекають на вищі ціни і тому стримують продаж меду. Це все впливає на обсяги експорту.

Бурка відзначає, що один із основних викликів для українських бджолярів у поточному сезоні – невизначена ситуація з безмитними квотами в Євросоюзі.

Крім того, всі зараз в очікуванні результатів антидемпінгового розслідування в США щодо імпорту меду з Аргентини, Бразилії, Індії, України та В'єтнаму за ціною, яку американські асоціації виробників меду вважають нижче справедливої. Можливий наслідок розслідування – ринок США буде закритим для України, – попереджає Анна Бурка.

Ще один важливий фактор, який вплине на ринок, – посилення конкуренції на основних ринках збуту та боротьба за імідж стабільного постачальника меду, каже експертка. Серед нових можливостей для українського бджільництва, вона відзначила відкриття нових ринків збуту, адже цього року український мед почав надходити у Катар.

Також ми бачимо можливість збільшити частку фасованого меду в структурі експорту та розвитку органічного сектору бджільництва в Україні, – відзначила Бурка.

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