В Украні працюватимуть європейські норми виробництва мінеральних вод

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Мінекономіки "Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних".

Наказ Міністерства економіки визначає гігієнічні вимоги до виробництва та обігу природної мінеральної та джерельної води, технологічного устаткування та обробки води.

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Окрім того, наказ регулює маркування та застосування тверджень на кшталт "стимулює травлення", "підходить для приготування їжі для немовлят" тощо.

На думку ініціаторів наказу, запровадження вимог сприятиме розширенню ринку реалізації українських мінеральних і джерельних вод, сприятиме залученню інвестицій у їх виробництво, створить умови добросовісної конкуренції на ринку. Також від нових правил виграють споживачі.

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