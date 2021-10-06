Україна експортує органічні продукти до понад 40 країн: що продаємо

Українські виробники органіки експортують за кордон більше 80-ти видів товарів – це як сировина для переробки, так і вже готова продукція.

Основний продукт українського органічного експорту – кукурудза, – каже директор сертифікаційного органу "Органік Стандарт" Сергій Галашевський. – Щоправда, у 2020 році обсяги її експорту знизилися порівняно з попереднім роком – з 228 тисяч тонн до 104 тисяч.

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Експерт зазначає, що також знизився експорт органічної пшениці – до 50,8 тисяч тонн (найменший за останні 5 років рівень) і насіння соняшнику – з 20,7 тисяч тонн до 7,4 тисячі. В той же час, у 2020 році спостерігалося нарощення експорту соняшникової олії – з 16 тисяч тонн до 20,5 тисяч, а також сої – з 60 тисяч тонн до 88 тисяч.

Тенденція до зростання експорту олії соняшникової збережеться й надалі, оскільки в цьому сегменті на органічному ринку працюють активні компанії, які налаштовані відкривати нові ринки, – відзначив Галашевський.

У 2020 році до топ-10 експортованої органічної продукції з України увійшли також (у тисячах тонн):

ріпак – 10,1

макуха соняшникова – 7,4

чорниця заморожена – 6

горох – 3,9

яблучний концентрат – 3,4

малина – 3,2

З топ-10 українського експорту вибуло, наприклад, пшоно, але не через зменшення обсягів продажу, а через те, що інших продуктів стали реалізовувати більше. Та, незважаючи на це, Україна є основним постачальником органічного пшона на території ЄС, – резюмує Галашевський.

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