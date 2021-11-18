Україна імпортує огірки з Росії: таке відбувається вперше в історії

Пропозиція українського огірка на ринку обмежена, тому доводиться імпортувати продукцію. Цього року вперше в історії в Україну завезли огірки з Росії.

Чому почався імпорт огірка

Зараз лише деякі українські тепличні комбінати відвантажують огірки. Їхньої продукції не вистачає для того, щоб покрити внутрішні потреби України.

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Через це ціна українського огірка доволі висока – 38 – 45 гривень за кілограм. Це спровокувало ріст імпорту дешевшої продукції з Туреччини та Білорусі.

Дешевий огірок з Росії

Попри 10% мита, огірки російського виробництва мають найнижчу ціну. Це робить їх дуже вигідними для плодоовочевої торгівлі.

Огірки в Росії почала купувати навіть Польща, яка є найбільшим експортером тепличного огірка у регіоні.

Оскільки Росія заборонила імпорт огірків та виділила дотації для тепличного бізнесу, їм вдалося вийти на самозабезпечення та навіть продавати продукцію за кордон.