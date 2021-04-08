Україна нарощує експорт свинини

У 2021 році експорт свинини показує позитивну динаміку. За 3 місяці Україні вдалося експортувати мільйон тонн продукції – це на 72% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними покупцями української свинини є Гонконг, Грузія, ОАЕ та Габон. Китай, який є найбільшим імпортером свинини у світі, поки недосяжний для українських виробників через санітарні норми.

До теми Експорт рогатої худоби суттєво скоротився

Натомість збільшенням попиту на свинину в Китаї скористалися найбільші експортери – ЄС та США.

Також Україна стрімко збільшує поголів’я. За даними Держстату, станом на 1 березня 2021 року поголів’я свиней в Україні склало 5,85 мільйонів голів, що на 2,7% більше, ніж торік.

Українські аграрії отримають додаткову підтримку від держави. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24