Україна нарощує експорт заморожених ягід

Українські виробники плодово-ягідної продукції зуміли наростити експорт попри пандемію COVID-19. Вони завойовують нові позиції як на ринку сировини, так і на ринку продуктів з доданою вартістю.

У першому кварталі 2021 року доходи від експорту плодово-ягідної продукції склали 64 мільйони доларів.

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Найбільше валютних надходжень традиційно формуються завдяки волоським горіхам (35 мільйонів доларів), замороженим фруктам (24 мільйонів доларів), яблукам і грушам (близько 4 мільйонів доларів.).

Експорт плодів і ягід у замороженому вигляді зріс до 11 тисяч тонн (+7%), але інші показники у порівнянні з 2020 роком дещо впали.

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