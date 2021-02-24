Україна нарощує імпорт авокадо: що спричинило інтерес до алігаторової груші

В Україні авокадо поступово входить до денного раціону українців, що сприяє значному росту імпорту цього продукту.

Впродовж останніх 5 років темпи росту імпорту авокаду складали щонайменше 45%. За цей період обсяг імпорту зріс у 6 разів, а в грошовому еквіваленті – у 8 разів.

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У 2020 році Україна імпортувала 10,8 тисяч тонн авокадо. Сума купівлі склала 28,4 мільйонів доларів. Це перевищує показник минулого року на 28%.

Основна причина інтересу до авокадо – тренд здорового харчування.

Це призвело до популяризації цього надзвичайно поживного та багатого на вітаміни та мікроелементи фрукта серед вегетаріанців та гурманів України, – розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Головними постачальниками авокадо в Україну є країни з жарким кліматом, як от Перу (23%), Ізраїль (16%), Кенія (15%), Південна Африка (12%) та Іспанія (10%).

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